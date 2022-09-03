В Атырау открылся филиал Губкинского университета нефти и газа

3 сен. 15:58

Сегодня в казахстанском Атырау на базе Атырауского университета нефти и газа имени Утебаева заработал филиал Российского университета нефти и газа имени И. М. Губкина.

"Динамичное развитие нефтегазовой отрасли в Казахстане предопределяет ее растущие потребности в квалифицированных кадрах. Россия как признанный мировой лидер в добыче, хранении, переработке и транспортировке энергоресурсов обладает солидной научно-образовательной базой на данном направлении. РГУ нефти и газа им.Губкина стоит в ряду передовых отечественных технических вузов и предлагает современные программы для подготовки профессиональных специалистов", - отметил на церемонии открытия посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, передает Sputnik Казахстан.

"Открытие филиала Губкинского университета на базе АУНиГ обеспечит трансфер образовательных программ и поможет реализации совместных научных проектов, обмену информацией и опытом между двумя нефтегазовыми университетами. Кроме того, это даст возможность казахстанской молодежи получить диплом ведущего российского вуза, не выезжая за пределы страны", - отметил на церемонии открытия вице-министр науки и высшего образования Казахстана Куаныш Ергалиев.

К учебному процессу в филиале будут привлекаться профессора и преподаватели из России, - добавили в пресс-службе вуза.