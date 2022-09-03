"Дети не должны умирать". В Москве вспоминают жертв бесланской трагедии

Сегодня в России вспоминают трагические события в школе №1 Беслана. С того времени прошло уже 18 лет, а кадры тех страшных дней до сих пор у многих стоят перед глазами. Теперь 3 сентября ежегодно отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом, и постпредство Северной Осетии в Москве проводит траурные мероприятия, посвященные памяти жертв теракта 2004 года. Сегодня в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье прошла панихида по погибшим и возложение цветов к Монументу в память о жертвах бесланской трагедии.

"Сегодняшний день - еще один повод расковырять и без этого тонкую корку, постепенно затягивающую те раны, которые события в Беслане нанесли всему миру. Беслан был и остается тем чистилищем, в которое мы обязаны приходить, чтобы сохранить свои души в чистоте и наполнить их добротой, которую мы должны излучать для всех, кто живет рядом с нами. Для всех нас Беслан стал определенной вехой: всё в нашей жизни разделено на ”до” и ”после” Беслана. Мы продолжаем жить, но память о том зловещем акте, как библейский сюжет об избиении младенцев, останется на тысячелетия. Человечество перестает называться человечеством, как только оно поднимает руку на самое важное и самое святое - на детей. Эта трагедия выдалась на наш век, и помнить о ней, передавать эту память остальным, необходимо, чтобы не допустить подобного в будущем", - говорит первый заместитель председателя парламента Республики Северная Осетия-Алания Александр Тотоонов.

"Уже который год мы приходим на это мероприятие (только в ковидный год был перерыв). Я считаю это для себя одной из святых обязанностей. Дело в том, что после каких-то громких событий, забываются такие даты, как сегодняшняя. Но о ней нельзя забывать, чтобы этого никогда не повторилось. Только тот, кто был в заложниках, своими глазами видел это, у кого погибли близкие, по-настоящему осознает случившееся и ежедневно вспоминает о тех днях. А чтобы и другие не забывали, нужно проводить такие мероприятия, как сегодняшнее. Помнить, что никакие цели и задачи не могут быть оправданы терактами, в результате которых страдают женщины, старики и дети, невинные люди. Наша святая обязанность напоминать людям об этом, чтобы предостеречь в будущем от таких явлений", - заявил директор Института миграции и межнациональных отношений, председатель высшего совета Российского совета народов Кавказа Асламбек Паскачев.

"Сегодня трагический день в истории нашей страны. Мы вспоминаем жертв террористического акта, произошедшего в городе Беслан и выражаем огромную благодарность всем жителям Москвы, всем неравнодушным, которые сегодня решили почтить память и прийти к этому мемориалу, возложить цветы, венки, за что мы очень благодарны от лица Республики Северная Осетия - Алания и всех жителей нашей республики", - отметил заместитель полпреда Северной Осетии при президенте РФ Тамерлан Дзасохов.

"У меня сегодня день рождения, и я каждый год прихожу сюда. Эта страшная трагедия, которая ни в коем случае не должна повториться. Я знаю только одно - дети не должны умирать. Надеюсь, что этого больше никогда не будет", - отметила пришедшая сегодня к храму 12-летняя Николь Плиева.

"Я пришел сюда почтить память. Ее обязательно нужно сохранять. Не дай Бог, чтобы это повторилось в наше время. Это страшно. Слава Богу, этот кошмар закончился тогда", - говорит воспитанник кадетского корпуса имени Георгия Жукова Андрей Каланчин.

Его поддерживает товарищ Алан Джигкаев: "Мы пришли почтить память погибших в Беслане детей, и я скорблю вместе со всеми, выражаю соболезнования семьям погибших. Никому не пожелал бы пережить то, что пережили они".