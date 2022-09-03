На пожаре в Костанае погиб человек, есть пострадавшие

3 сен. 15:26

В сгоревшем оружейном магазине в Костанае погиб мужчина, его личность пока не установлена, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Тело погибшего извлекли из подвала сгоревшего здания, шесть человек госпитализировали в стационары с ожогами различной степени, еще один от госпитализации отказался, передает региональный телеграм-канал "Наша газета" со ссылкой на сообщение пресс-службы управления здравоохранения,.

"Всего работало четыре бригады скорой помощи, еще две находятся на месте. Помощь также оказывали жителям соседних домов, которые обращались к бригадам на месте", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения Жилкибаева, передает Sputnik Казахстан.

Пожар локализован, но пока не ликвидирован. Площадь возгорания составляет 2,5 тыс кв м, огонь тушат 75 человек личного состава и 27 единиц техники.