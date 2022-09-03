СМИ: федеральные земли Германии отказываются принимать украинских беженцев

3 сен. 15:19

У двенадцати из шестнадцати федеральных земель Германии не осталось мест для беженцев с Украины, - сообщил новостной портал RND со ссылкой на представителя министерства внутренних дел ФРГ.

"Несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что скоро достигнут предела своих возможностей - в том числе и потому, что наблюдается рост числа беженцев на балканском маршруте", - отметило издание, передает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, "в настоящее время двенадцать федеральных земель из шестнадцати установили блокировку системы первичного распределения" беженцев, хотя крупные федеральные земли Германии все еще продолжают принимать людей и в настоящее время.

Общее число людей, бежавших в Германию с Украины с начала спецоперации РФ, уже составило более 980 тыс человек, хотя в последнее время поток беженцев упал до 875 человек в день.