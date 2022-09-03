Казахстан может создать свои терминалы в портах стран Южного Кавказа

3 сен. 14:58

Казахстан рассматривает возможность создания внешних терминальных сетей в портах Ирана, Азербайджана, Грузии и Турции, - заявил на заседании правительства страны министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

"Для укрепления транзитного потенциала страны с учетом текущей геополитической ситуации планируется разработать Концепцию развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года, реализовать проекты по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры, обеспечить развитие пунктов пропуска на государственной границе с сопредельными государствами и обновить подвижной состав с учетом приоритетного использования продукции отечественных производств", - отметил министр, передает Тренд.

Также в национальной транспортно-логистической компании предлагается провести кооперацию с мировыми транспортно-логистическими компаниями с синхронизацией, устранением "узких мест" и созданием Единого Цифрового коридора, который обеспечит бесшовный обмен перевозочными документами, доступ к международным рынкам. Кроме того, планируется провести цифровизацию транспортных коридоров совместно с PSA, создать внешние терминальные сети в портах Ирана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Будет создана и национальная база научных прикладных разработок для дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли.

Реализация этих мероприятий будет закреплена в Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года, которая, в соответствии с поручением главы государства, будет разработана до конца текущего года.