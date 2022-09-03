МИД Китая: Пекин уверен в будущем отношений с Москвой

3 сен. 14:45

Российско-китайские отношения продолжат развиваться на высоком уровне, обеспечивая прочную гарантию для защиты основных интересов двух государств, - заявил сегодня на встрече с послом РФ в КНР Андреем Денисовым министр иностранных дел Китая Ван И.

"В условиях глубокой перестройки и эволюции международных отношений Китай и Россия сильнее ощутили важные достижения добрососедства двух стран, взаимной выгоды и взаимного выигрыша, лучше поняли ценный для обеих сторон опыт неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", - заявил Ван И, слова которого цитирует РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

Россия и Китай, будучи крупными державами, глубже осознали ценность укрепления сотрудничества и взаимной поддержки. Отношения двух стран выдержали испытания сложной международной обстановкой и всегда сохраняли свою жизнеспособность, и они продолжат развиваться на высоком уровне, "обеспечивая прочную гарантию для защиты основных интересов двух стран и внося новый вклад в развитие и возрождение двух государств", - подчеркнул Ван И, высоко оценив работу Денисова на посту посла РФ в Китае и назвав его "настоящим другом китайского народа".

"За последние 10 лет российско-китайские отношения достигли плодотворных результатов, и под руководством глав двух государств отношения РФ и КНР вступили в новую эпоху. Россия и Китай продолжат оказывать твердую взаимную поддержку в вопросах, касающихся важнейших интересов друг друга, осуществлять непрерывное стратегическое сотрудничество, укреплять стратегическую координацию на международном уровне и выводить двусторонние отношения на более высокий уровень", - отметил Денисов.

Дипломаты также обменялись мнениями по ряду вопросов и согласились, что США и некоторые западные силы под предлогом прав человека и демократии по всякому поводу и без повода вмешиваются во внутренние дела других государств и делают все возможное для распространения слухов и очернения других стран, однако их уловки непременно закончатся крахом.