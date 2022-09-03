Владимир Путин обсудил ситуацию на Южном Кавказе с Ильзамом Алиевым

3 сен. 14:00

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел телефонную беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президенты двух стран обсудили ситуацию на Южном Кавказе, - сообщили в пресс-службе Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

В ходе беседы лидеры двух государств отметили "важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе, подтвердив в этом контексте настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - отмечает пресс-служба Кремля.

Также Ильхам Алиев рассказал Владимиру Путину о результатах встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе 31 августа.