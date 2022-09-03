СМИ: В Армении поразились качеством азербайджанской дороги в объезд Лачина

3 сен. 13:59

Армянская газета "Грапарак" опубликовала статью посетившего Карабахский регион Азербайджана журналиста Ваге Макаряна, в котором он не скрывает восхищения дорогой, построенной правительством Азербайджана в объезд города Лачин.

"Мы двинулись вперед и стали восхищаться качеством построенной азербайджанцами великолепной дороги", - пишет он.

Азербайджанцы перепахали горы, построили тоннели и мосты за несколько месяцев, проложив блестящую дорогу, соответствующую всем мировым стандартам, с необходимой качественной разметкой, боковыми ограждениями и светоотражателями.

"Начиная с определенного участка, на дороге встречались автомобили с азербайджанскими номерами, и мы поняли, что армяне просто гости на этой дороге, это не наша дорога, это всего лишь проявление доброй воли со стороны соседнего государства", - пишет Макарян.

Качество армянского участка дороги не идет ни в какое сравнение с дорогой, которую строило правительство Азербайджана. "Естественно, тут впечатления совершенно другие", - отмечает автор публикации.