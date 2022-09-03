Российские туристы полюбили Сочи, Петербург и Калининград

3 сен. 13:45

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие города России пользовались наибольшим спросом у российских авиатуристов ушедшим летом, сообщает Туту.ру.

По данным экспертов, на внутренние направления пришлось 87,7% спроса. Средний чек за авиабилет по России составил 8 830 рублей в одну сторону, а самым популярным направлением по итогам лета стал маршрут Москва – Сочи - на его долю пришлось 8,2% всех авиаперевозок, стоимость авиабилетов в среднем составила 14 602 рубля туда-обратно, - передает РИА Новости..

На втором месте направление Москва - Санкт-Петербург. Между этими городами летом совершалось 6,4% перелетов - вдвое больше, чем годом ранее. Средний чек составил 5 898 рублей в обе стороны.

Замыкает тройку самых востребованных направлений маршрут Москва - Калининград, его доля составила 3%, а платили путешественники примерно 10 689 рублей за билет туда-обратно.

Также в пятерку самых популярных вошли маршруты Москва - Минеральные Воды и Санкт-Петербург - Сочи.