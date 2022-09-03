США не торопятся с визами для российских делегатов на ГА ООН

3 сен. 13:31

Никто из 56 членов делегации РФ, которая должна отправиться на Генассамблею ООН, до сих пор не получил визу в США, - говорится в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.

"По состоянию на 1 сентября 2022 года никто из 56 российских представителей из основной делегации и передовой группы не получил визу на въезд в Соединенные Штаты. Такая же ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра", - говорится в письме, передает ТАСС.

США в качестве страны, в которой располагается штаб-квартира ООН, обязаны обеспечивать возможность участия делегаций в мероприятиях всемирной организации. "В этой связи мы бы просили вас вновь подчеркнуть властям США, что они должны как можно скорее выдать запрошенные визы для всех российских делегатов и сопровождающих, в том числе для российских журналистов, которые будут находиться в Нью-Йорке для освещения визита министра", - указывается в документе.

Сложная ситуация с визами существует уже на протяжении нескольких месяцев. "За последние несколько месяцев Соединенные Штаты постоянно отказывали предоставлять визы на въезд российским делегатам, которые должны были принимать участие в официальных мероприятиях ООН. В числе последних примеров такого рода - отмененный визит министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева", - говорится в тексте.

Напомним, Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которую традиционно прибывают главы стран и министры, начинается 20 сентября. Выступление российского министра должно состояться 24 сентября.