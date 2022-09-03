Путин обсудил с Эрдоганом развитие сотрудничества между Россией и Турцией

3 сен. 13:14

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого главы двух государств обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, - сообщили в пресс-службе Кремля.

"В контексте договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа, обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также президенты обсудили ситуацию на Украине, и турецкий лидер отметил конструктивную роль РФ в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Затронута также ситуация на Украине. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что лидеры обсудили ход реализации заключенной в Стамбуле "зерновой сделки".

Лидеры подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики, и условились о дальнейших контактах.