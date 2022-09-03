Специалисты Siemens нашли причину утечки масла в турбине "Северного потока"

3 сен. 12:57

Специалисты немецкой компании Siemens участвуют в ремонтных работах агрегата для "Северного потока", обнаруживают неисправности и готовы их устранять, но ремонтировать их негде, - сообщили в "Газпроме".

"Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", - говорится в Telegram-канале "Газпрома", передает РИА Новости.

Напомним, в "Газпроме" ранее сообщили, что "Северный поток", остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.