АТОР: выездной туризм для россиян ограничился пятью странами

3 сен. 12:29

Нынешним летом в выездном туризме был особо ощутим острый дефицит авиаперевозок, и у российских путешественников фактически остался выбор из пяти массовых направлений, - сообщает АТОР.

Объемы организованного выездного туризма этим летом все еще отстают от показателей аналогичного периода 2021-го, а по предварительным оценкам, на отдых за рубеж в летние три месяца выехали около 3,5 млн россиян, - передает РИА Новости.

Лидирует среди всех зарубежных направлений Турция: за июнь-август туда приехали, по предварительным оценкам, более 2,1 млн туристов из России, чуть больше, чем летом 2021 года - 1,9 млн.

На втором месте - Абхазия. Этим летом там могли побывать около 800 тыс российских туристов.

Третье место среди самых популярных летних месяцев 2022 года занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Туда смогли отправиться на отдых около 170-180 тыс туристов – примерно в два раза больше, чем летом прошлого года.

На четвертом месте Египет - по данным экспертов, в стране отдохнули около 100 тыс соотечественников.

Пятое место заняли Мальдивы, где, по предварительным данным, за три летних месяца отдохнули примерно 55 тыс россиян.