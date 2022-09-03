Пандемия коронавируса набирает обороты

3 сен. 12:14

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло до 51 699 против 50 952 днем ранее, - сообщили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 9 марта, когда зафиксировали 58 675 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 19 681 381 случай заражения, - передает ТАСС.

Выросло, хоть и незначительно, число летальных исходов – от болезни умерли 92 человека против 91 днем ранее, всего 384 624 человека.

За сутки в России госпитализировали 3 849 заболевших ковидом против 3 726 днем ранее (рост на 3,3%). Число госпитализаций увеличилось в 42 регионах и уменьшилось в 37, еще в шести ситуация не изменилась.

Рекордсменом по числу заболевших по-прежнему является столица - за сутки в Москве выявлены 6634 случая COVID, умерли 34 человека, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Госпитализированы в Москве 294 человека, выздоровели - 6248 человек, умерли от болезни 34 человека, - говорится в сводке по столице.

В Ростовской области выявлено 1800 новых заболевших, на Кубани – 2092 человека, на Ставрополье – 1043 новых пациента, в Крыму – 527, в Дагестане – 219, в Кабардино-Балкарии – 325 заболевших, в Адыгее – 77, в Карачаево-Черкесии – 95, в Чечне – 48, в Ингушетии – 37 инфицированных.