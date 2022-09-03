Чеченские полицейские приняли участие в субботнике "Зеленая Россия"

3 сен. 11:59

Сотрудники органов и подразделений МВД по Чеченской Республике приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Россия", - говорится в сообщении пресс-службы МВД региона, поступившем в "Вестник Кавказа".

Личный состав аппарата одним из первых поддержал идею субботника и занялся очисткой территории правоохранительного ведомства, а также прилегающих улиц и автостоянки.

Полицейские привели в порядок дорожные и тротуарные покрытия, собрали и вывезли мусор, окопали и полили деревья, скосили траву.

Участие в субботнике также приняли и сотрудники территориальных органов внутренних дел во всех районах республики, чтобы должным образом уделить внимание вопросам окружающей среды и экологии, - говорится в сообщении.