В Костанае пылает оружейный магазин, огонь охватил частные дома

3 сен. 11:42

В Костанае горит магазин оружия и боеприпасов "Оружейная палата". Огонь со здания уже перекинулся на кровлю здания СТО "Юг" и здания столовой, а также охватил 8 частных жилых домов и перекинулся на два припаркованных рядом легковых автомобиля, - сообщает телеграм-канал "Наша газета".

По словам хозяина оружейного магазина, в его подвале находятся два человека, но из-за происходящей детонации боеприпасов доступ пожарных к ним невозможен, - передает Sputnik Казахстан.

На месте пожара работают 40 человек личного состава и 12 единиц техники, - сообщили в ДЧС региона.