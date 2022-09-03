В столичном регионе станет чуть теплее

3 сен. 11:28

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков, и с температурой воздуха до плюс 17 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние восточная периферия антициклона. Переменная облачность, без осадков, максимальная температура воздуха в Москве плюс 15 - плюс 17, по области от 12 до 17 градусов тепла. Ветер западный 3-8 м/с", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Атмосферное давление продолжит слабо повышаться, барометры покажут 753 мм рт ст, что выше нормы, - добавил синоптик.