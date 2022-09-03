"Северный поток" простаивает из-за утечки масла на единственной турбине

3 сен. 11:14

Специалистам "Газпрома" так и не удалось запустить газопровод "Северный поток" после трехдневной остановки на плановое техобслуживание, транзит российского газа через Украину ожидается на уровне прошлых дней, - следует из сообщения "Газпрома" и данных газотранспортных операторов.

"Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60, - пояснили в компании, передает РИА Новости.

В то же время представитель немецкой Siemens Energy заявил, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.

Трехдневная остановка "Северного потока" уже лишила Европу почти 100 млн кубометров российского газа, что соответствует двум дням заполнения в регионе газохранилищ. А вот транзит газа через Украину после остановки магистрали не изменился и на 3 сентября составляет 42,4 млн кубометров.

Всего в европейские хранилища может быть закачано более 100 млрд кубометров газа, однако это лишь около 25% годового потребления "голубого топлива" в ЕС.