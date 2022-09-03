Вильфанд: август "высушил" большинство российских регионов

3 сен. 10:57

Последний месяц лета этого года стал засушливым в большинстве регионов России, в некоторых областях осадков не было весь месяц, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В европейской части РФ август был засушливым. В центре европейской России в Московской области выпало 18% осадков от нормы, в Москве и вовсе 3 мм осадков, а это 4-5% от нормы. И так везде: в Рязанской области - 38%, в Ярославской - 34%, во Владимирской - 15%, в Калужской - 23%. Это все привело к повышению пожарной опасности", - рассказал Вильфанд, передает ТАСС.

Также засушливым август был в Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях, где выпало 40-70% осадков от нормы. На Кубани выпало 60% от нормы, а в Южном федеральном округе и в Астраханской области не выпало ни капли.

На Северном Кавказе август тоже был засушливым. Исключение только Северная Осетия, там около нормы, в остальных регионах от 10% до 30%", - уточнил метеоролог.

"Очень много осадков выпало в Крыму - 120%, там выпадало около 20 мм за сутки, это очень много", - добавил синоптик.