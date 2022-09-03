ДТП с пятью автомобилями наполовину перекрыло МКАД

3 сен. 10:40

Сегодня утром на внутренней стороне Московской кольцевой дороги (МКАД) произошло ДТП с участием пяти автомобилей, - сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

"На внутренней стороне 35-го км МКАД после развязки с улицей Поляны произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Движение в сторону развязки с Калужским шоссе осуществляется лишь по трем полосам из пяти.