Россияне вспоминают трагедию Беслана

3 сен. 10:00

Сегодня, 3 сентября, в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, его установили изменениями в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года.

Эта дата выбрана неслучайно – она приурочена к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

Сегодня Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в других террористических актах.

Россияне сплотились в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм, который превратился в одну из опаснейших глобальных проблем современности. С 1990 года по 2006 год в России было совершено более 70 жесточайших терактов: подрывы жилых домов, самолетов и поездов, массовые захваты заложников, бандитские рейды по регионам страны. Погибли свыше 1,6 тыс мирных граждан, а также около 400 сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Борьба с терроризмом стала важнейшей государственной задачей. Предпринимаются меры по пресечению терроризма и созданию эффективной общегосударственной системы противодействия ему.

В России сохраняется тенденция снижения террористической активности: благодаря ряду силовых и профилактических мер в минувшем 2021 году в стране удалось не допустить совершения террористических актов, - сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников. Кроме того, на стадии приготовления было предотвращено 65 преступлений террористической направленности.

Всего же во время контртеррористических и других специальных мероприятий было нейтрализовано 23 бандита, в том числе четыре главаря, были задержаны 312 боевиков и 821 их пособник, а всего спецслужбы и правоохранительные органы пресекли деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Кроме того, были заблокированы финансовые активы около трех тысяч пособников, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, на общую сумму свыше 100 млн рублей. Роскомнадзором совместно с правоохранительными органами удалось заблокировать 6,5 тыс и удалить около 50 тыс интернет-материалов с пропагандой терроризма.

Тем не менее, угрозы, связанные, в первую очередь, с деятельностью международных террористов в интернете с целью радикализации подростков и молодежи, пока сохраняются. Террористы занимаются вербовкой молодежи в чатах сетевых компьютерных игр, намеренно создают клоны игр с имитацией терактов, и они - не единственные, кто ведет охоту в интернете на молодежь. Александр Бортников отметил, что студенты и школьники все чаще подпадают под влияние и модераторов закрытых интернет-сообществ, которые пропагандируют культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения.

Современный терроризм быстро приспосабливается к изменениям обстановки, совершенствуется в проявлениях коварства, изощренной жестокости, подлости и вероломства. Поэтому побороть его возможно лишь сообща, всем вместе: предупредить его возникновение в большинстве случаев можно лишь на начальном этапе – этапе подготовки теракта. Только толерантность и взаимоуважение всех граждан страны позволят предупредить разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступников надежды на поддержку в российском обществе.

Нужно расширять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, поднимать на качественно новый уровень диалог между политическими деятелями, представителями гражданского общества, - заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Россия испытала не одну жестокую террористическую атаку. Мы никогда не забудем захваты заложников в Беслане, Буденновске, Москве, подрывы поездов и жилых домов, теракты в Волгограде, Грозном и Санкт-Петербурге, в столичном метро и аэропорту Домодедово. Эти трагедии принесли страдания и горе, которые навсегда останутся с родными и близкими погибших", - говорится в ее обращении.

Сегодня особенно важна однозначная оценка и непреклонная позиция по отношению к этому социальному злу, бросающему вызов современной цивилизации, калечащему жизни людей и наносящему урон духовно-культурному наследию человечества. "Борьба с ним требует самого пристального внимания и решительных мер. В нашей стране противодействие терроризму и экстремизму одна из главных задач обеспечения безопасности на государственном уровне", - подчеркнула законодатель.

Сенатор призвала "расширять международное сотрудничество, обмениваться опытом, поднимать на качественно новый уровень диалог между политическими деятелями, религиозными лидерами, представителями гражданского общества", выразив уверенность, что только совместными усилиями возможно противостоять терроризму и поставить прочный заслон экстремистской и террористической идеологии.