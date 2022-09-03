Лучший клуб Греции, "бразильцы из Брайсгау" и "короли Братиславы": с кем "Карабах" и "Пюник" встретятся в Лиге Европы и Лиге Конференций

В Стамбуле 25 и 26 августа состоялись жеребьевки европейских футбольных клубных турниров. По их итогам агдамский "Карабах" (Азербайджан) и ереванский "Пюник" (Армения) узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы и Лиги Конференций.

Первые матчи с участием обеих команд состоятся на следующей неделе. "Карабах" 8 сентября сыграет на выезде с немецким "Фрайбургом", а "Пюник" встретится в гостях со швейцарским "Базелем". Обе встречи начнутся в 22:00 (мск).

"КАРАБАХ"



"Карабах" попал в Лиге Европы в группу G, где его соперниками стали "Фрайбург" (Германия), "Нант" (Франция) и "Олимпиакос" (Греция).

"Фрайбург" вышел в групповой этап напрямую, минуя квалификацию. В сезоне 2021/22 подопечные Кристиана Штрайха с 55 очками заняли 6-е место в чемпионате Германии, отстав от 4 места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, всего на 3 очка. Клуб из Фрайбург-им-Брайсгау также впервые в своей истории вышел в финал Кубка Германии, однако уступил "Лейпцигу" в серии послематчевых пенальти.

Главным бомбардиром команды в сезоне 2021/22 стал Винченцо Грифо, забивший 9 голов и отдавший 7 голевых передач в 34 матчах чемпионата Германии. Начало нового сезона для полузащитника также вышло удачным. В 4 турах на его счету 3 мяча. При этом в команде есть кому забивать и помимо Грифо. Так, в минувшем сезоне минимум 4 мяча на свой счет записали сразу 8 игроков команды.

"Бразильцы из Брайсгау" (прозвище, полученное "Фрайбургом" в середине XX века, за то, что в команде играли очень техничные футболисты) по праву считаются в Германии крепким середняком и заслуженно идут сейчас среди лидеров. Под руководством Штрайха, возглавляющего команду почти 11 лет, она показывает качественный футбол. И несмотря на то, что "Фрайбург" редко выступает в еврокубках, именно он является одним из фаворитов на выход из группы.

"Олимпиакос" начал свой путь в Лигу Европы с 3-го квалификационного раунда. Соперником пирейской команды на данной стадии был словацкий "Слован". Оба матча завершились вничью (1:1 и 2:2), поэтому судьба путевки в следующий раунд решилась в серии послематчевых пенальти, в которой сильнее оказались греки. В раунде плей-офф самый титулованный клуб Греции встречался с кипрским "Апполоном". В первом матче команды сыграли вничью (1:1), а в ответной встрече победу со счетом 1:0 одержал "Олимпиакос".

В прошлом сезоне клуб из Пирей в третий раз подряд и 47-й раз в истории стал чемпионом страны. Летом команду после 4 лет работы покинул главный тренер Педру Мартинш. Его место занял бывший помощник Марсело Бьелсы Карлос Корберан, последним местом работы которого был английский "Хаддерсфилд". Несмотря на смену тренера, "Олимпиакос" является одним из фаворитов на выход из группы. Греческий клуб регулярно выступает в еврокубках. В команде достаточно опытных игроков, особенно в защитной линии, где есть Марсело, Костас Манолас, Сократис Папастатопулос и Шиме Врсалько. Самым дорогим же игроком команды, по данным Transfermarkt, является нападающий Абубакар Камара (11 млн евро), пришедший этим летом из "Ариса". Общая стоимость состава превышает 120 млн евро.

"Нант" попал в еврокубки впервые за более чем 20 лет, одержав победу в кубке Франции. В финале клуб из одноименного города на западе страны со счетом 1:0 обыграл "Ниццу". В чемпионате же "Нант" занял лишь 9-е место, отстав от еврокубковой зоны на 11 очков.

Главной ударной силой команды в атаке в сезоне 2021/22 были нападающие Людовик Блас и Рандаль Коло-Муани, забившие на двоих 22 мяча в чемпионате Франции. По мнению специалистов, несмотря на потерю Коло-Муани, перешедшего в это межсезонье в немецкий "Айнтрахт", французский клуб способен навязать борьбу за выход в плей-офф. Помочь ему в этом, в частности, должны нападающий сборной Египта Мостафа Мохамед, взятый в аренду у турецкого "Галатасарая", и пришедший из испанского "Леванте" нигерийский вингер Мойзес Симон.

По мнению букмекеров, фаворитом группы H является "Фрайбург", чей выход в плей-офф оценивается за 2.20. Конкуренцию ему составят "Олимпиакос" (кэф – 3.50) и "Нант" (кэф – 3.8). На проход "Карабаха" можно поставить с коэффициентом 14.0.

"ПЮНИК"

Ереванский "Пюник" попал в Лиге Конференций в группу H вместе с "Базелем" (Швейцария), "Слованом" (Словакия) и "Жальгирисом" (Литва).

"Базель" на пути в групповой этап переиграл североирландский "Крузейдерс" (2:0 дома, 1:1 в гостях), датский "Брондбю" (0:1 на выезде, 2:1 дома) и болгарский ЦСКА (0:1 в гостях, 2:0 дома). По итогам прошлого сезона 20-кратный чемпион Швейцарии занял в национальном первенстве вторую строчку, уступив чемпионство "Цюриху". Подопечные Александра Фрая тяжело вкатываются в новый сезон. После 6 туров "Базель" с 6 очками занимает 8-е место в турнирной таблице, имея матч в запасе. При этом швейцарская команда демонстрирует скромную результативность, поразив ворота соперников всего 6 раз в 5 матчах чемпионата. Тем не менее, несмотря на не слишком убедительный старт сезона, специалисты считают главным фаворитом квартета именно швейцарский клуб.

Словацкий "Слован" начал свой еврокубковый путь с квалификации Лиги чемпионов. На данной стадии команда из Братиславы встречалась с "Ференцварошем" (Венгрия). Матч в Будапеште завершился победой "Слована" со счетом 2:1, а в ответной игре победу праздновал "Ференцварош" (4:1). Не сумев пробиться в Лигу чемпионов, "Слован" попал в квалификацию Лиги Европы, где его соперником был греческий "Олимпиакос". В обеих встречах была зафиксирована ничья (1:1 и 2:2), а в серии послематчевых пенальти сильнее был клуб из Пирей. В квалификации Лиги Конференций "Слован" переиграл боснийский "Зриньски". Первый матч закончился победой "Зриньски" (1:0), а в ответном верх взял "Слован" (2:1 в основное время, 6:5 в серии послематчевых пенальти). Действующий чемпион Словакии мощно начал и новый сезон, забивая в чемпионате в ворота соперников в среднем по 3 мяча за игру. По мнению экспертов, "Слован" станет еще одной командой, вышедшей в плей-офф из квартета H.

"Жальгирис" пробился в Лигу Конференций, потерпев неудачу в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. В квалификации Лиги чемпионов клуб из Вильнюса переиграл "Балкани" (Босния и Герцеговина) и "Мальме" (Швеция), но уступил "Буде-Глимт" (Норвегия). А в квалификации Лиги Европы литовская команда потерпела поражение от "Лудогорца".

Букмекеры считают главными фаворитами на выход из группы "Базель" и "Слован". На проход швейцарской команды можно поставить с коэффициентом 1.1, а словацкой – с коэффициентом 8.00. Шансы "Жальгириса" и "Пюника", по мнению специалистов, ничтожно малы. Выход литовской команды в плей-офф оценивается за 25.0, а армянской – за 100.0.