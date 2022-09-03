США вводят технологические санкции против Китая

В очередной попытке задушить технологическое превосходство Китая министерство торговли США решило ограничить поставки в КНР передовых графических процессоров, разработанных американскими компаниями NVIDIA и AMD. Американское правительство боится, что они могут быть использованы в военных целях.

Asia Times отмечает, что графический процессор - тип интегральной схемы, используемой для создания графики и видеоизображений, а также для высокопроизводительных вычислений, ускорения искусственного интеллекта и машинного обучения. Согласно данным о доходах за 2021 год, расположенные в Калифорнии NVIDIA и AMD – 9-я и 10-я крупнейшие компании в мире, занимающиеся производством полупроводников. Акции обеих компаний подешевели после появления новостей о санкциях. Более сильный удар был нанесен по NVIDIA: после изначального падения на 12% акции компании 1 сентября потеряли 7,7%. Акции AMD подешевели на 3%. Акции компаний обвалились еще больше во время вечерних торгов.

В более широком контексте NVIDIA потеряла 59,8% своей стоимости после 52-недельного максимума (самой высокой стоимости в прошлом году), а AMD - 49,9%. Акции обеих компаний взлетели в ноябре прошлого года.

Applied Materials, крупнейший производитель оборудования для производства полупроводников, 1 сентября подешевел на 2,4%, снизившись на 45% со своего 52-недельного максимума. Intel потерял всего 0,5% стоимости, но общее падение за 52 недели составило 43,6%. SOX, индекс компаний, занимающихся полупроводниками, упал на 35,5% после пиковых значений в декабре прошлого года.

В краткосрочной перспективе ограничения в отношении NVIDIA и AMD - очередной негативный сигнал из множества, положивший конец бычьим настроениям на рынке. В долгосрочной перспективе полупроводниковая промышленность больше не может рассчитывать на то, чтобы продавать свои новейшие и современнейшие товары Китаю. Перспективы роста компаний и доходность инвестиций, вероятно, снизятся, а стоимость акций может упасть до очередного минимума.

12 августа министерство торговли США объявило об ограничении экспорта систем автоматизированного проектирования в Китай. Гендель Джонс, исполнительный директор International Business Strategies, компании консультирующей сектор электронной промышленности, написал, что ”подобные ограничения приведут к катастрофическим последствиям для всех и спровоцируют серьезные проблемы в глобальной индустрии электроники”. Джонс отметил, что ”для Китая складывается очень непростая ситуация. Ранее американское правительство стремилось расширить действие своего изначального решения с целью усилить удар, и скорее всего, подобная тенденция будет преобладать и на этот раз”. В подобном случае новые санкции последуют не позднее, чем через месяц.

Пока катастрофа не случилась. До 1 сентября 2023 года министерство торговли позволило NVIDIA продолжить экспорт графических процессоров A100, чтобы поддержать американских потребителей, и даже передать Китаю технологии для производства новых процессоров H100.

Но вокруг ситуации царит неопределенность. NVIDIA предупредила, что ее доходы могут упасть на сотни миллионов долларов. AMD, кажется, совсем не переживает, по крайней мере, сейчас.

Новый виток экспортного контроля США затронул не только системы автоматизированного проектирования и графические процессоры. 12 августа министерство торговли ввело ограничения на производство полупроводниковых субстратов из оксида галлия и алмазов, а также на технологию сжигания под давлением, которая улучшает работу газовых турбин.

Как отмечает Бюро промышленности и безопасности в своем пресс-релизе, ”оксид галлия и алмазы - материалы, благодаря которым полупроводники могут работать в неблагоприятных условиях, например, при высоком напряжении и высоких температурах. Приборы, в которых используются данные материалы, значительно повышают боевой потенциал. Технология сжигания под давлением имеет широкий спектр применения для создания как наземных, так и аэрокосмических средств, в том числе ракет и гиперзвуковых систем”.

Заместитель министра торговли по промышленности и безопасности Алан Эстевес заявил, что ”технологические достижения, благодаря которым полупроводники и двигатели работают быстрее, эффективнее и дольше, а также в более суровых условиях, могут изменить ситуацию как в торговом, так и в военном секторах”.

23 августа Бюро промышленности и безопасности опубликовало следующее заявление: ”Министерство торговли США через Бюро промышленности и безопасности приняло окончательное решение добавить семь китайских космических, аэрокосмических и связанных с ними технологических компаний в список компаний, попадающих под торговые ограничения, строго ограничив их доступ к сырью, программному обеспечению и технологиям, попадающим под действие Правила экспортного контроля. Компании были добавлены в соответствующий список за действия, угрожающие национальной безопасности США и интересам внешней политики, в частности, за приобретение или попытку приобрести товары, произведенные в США, с целью поддержки военной модернизации Китайской Народной Республики. Таким образом, Министерство торговли США включило в Список более 600 китайских компаний, более 110 были добавлены с начала работы администрации Байдена”.

Интересно, когда американское правительство планирует заставить Новую Зеландию отказаться от экспорта молочных продуктов в Китай, чтобы китайская молодежь не превращалась сильных солдат? На самом деле, вопрос куда серьезнее: как и когда ответит Китай?