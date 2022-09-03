Участок скоростной автомагистрали начали строить на востоке Грузии

3 сен. 2:13

В Грузии запущено строительство автомагистрали Вазиани-Сагареджо, которая входит в состав скоростной автомагистрали Тбилиси-Сагареджо, такое сообщение опубликовано на сайте Департамента автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры.

Проект предполагает строительство четырехполосной дороги протяженностью 23,8 км, содержащей 13 мостовых переходов. Стоимость работ - 313,4 млн лари.

Сейчас идет монтаж водопроницаемых железобетонных труб, ведутся земляные работы, уточняет Sputnik Грузия.

Участок Тбилиси-Сагареджо - часть главной автомагистрали, связываюшей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию и северо-западный регион Азербайджана.