Chevron хочет играть большую роль в Венесуэле

Chevron Corp попросила американское правительство продлить лицензию на работу в Венесуэле, договорившись с государственной PDVSA о реорганизации деятельности совместных предприятий в стране, находящейся под санкциями. По данным Reuters, запрос на лицензию - очередная попытка калифорнийской компании получить большее влияние на своих венесуэльских предприятиях, возобновить производство и торговлю венесуэльской нефтью. Из-за американских санкций в последние годы добыча в стране резко сократилась, как и контакты с зарубежными партнерами.

Весной Chevron получила разрешение на переговоры с венесуэльскими чиновниками, однако Вашингтон предупредил, что санкции не будут сняты до тех пор, пока не наметится прогресс в диалоге между президентом Николасом Мадуро и политической оппозицией под руководством Хуана Гуайдо. В конце августа Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США попросило Chevron предоставить детали сделки с PDVSA. Шансов у Chevron на получение одобрения с целью расширения операций в Венесуэле практически нет ввиду отсутствия конкретных результатов переговоров между Мадуро и оппозицией страны.

На кону миллионы баррелей венесуэльской нефти, которая могла бы помочь США заменить российские поставки, запрещенные рядом европейских государств и США. Расширенная лицензия позволила бы Chevron возместить хотя бы частично миллиарды долларов неоплаченных долгов четырех совместных предприятий. Chevron отказалась прокомментировать ситуацию, заявив, что компания не нарушает санкции. ”Мы привержены обеспечению безопасности и благополучия наших сотрудников и их семей, целостности наших совместных предприятий, а также осуществлению социальной и гуманитарной программам компании”, - заявил официальный представитель Chevron Рэй Фор.

Масштабная реорганизация

Соглашение между Chevron и PDVSA предусматривает масштабную реорганизацию деятельности четырех совместных проектов. Она включает обмен нефти на растворитель для облегчения переработки тяжелой нефти, идущей на экспорт на крупном предприятии Petropiar на битуминозных песках Ориноко, а также возобновление производства на предприятии Petroboscan, которое было приостановлено из-за производственных проблем, сообщили два источника. ”Chevron хочет играть большую роль на предприятиях: закупать оборудование, нанимать персонал и торговать нефтью, - утверждает еще один источник. - PDVSA считает проекты своими, поэтому будет назначать собственных управляющих”. PDVSA согласилась отталкиваться от ключевых производственных решений Chevron, несмотря на то, что юридические изменения в отношении участия в партнерстве в краткосрочной перспективе не запланированы.

На этой неделе министр нефти Тарек Эль-Айссами, отвечая на вопрос по поводу переговоров с Chevron заявил: "Мяч на стороне американского правительства. Мы всё обговорили и пришли к согласию по немедленному возобновлению производства”. Если администрация Джо Байдена одобрит условия, предложенные Chevron, компания опустошит НПЗ Венесуэлы, забрав нефть, которую страна не может экспортировать, и решит проблему с нехваткой растворителей для переработки тяжелой нефти в экспортные сорта. Chevron будет играть более значительную роль в ведении бизнеса на предприятиях, которые, согласно венесуэльским законам, управляются совместно с PDVSA. Американская компания также станет основным закупщиком экспортной нефти, отправляя баррели в США и в другие страны.

Политические проблемы

Вашингтон считает, что результаты выборов 2018 года, на которых был переизбран Мадуро, были сфальсифицированы. Мадуро, в свою очередь, назвал венесуэльскую оппозицию марионетками США. Ему удалось сохранить власть, несмотря на санкции. В этом году американский Конгресс выступил против любого расширения деятельности, которая может рассматриваться как ослабление санкций против Мадуро. Оппозиция в Конгрессе - основное препятствие для получения расширенного разрешения компанией Chevron, хотя некоторые влиятельные чиновники из госдепартамента поддерживают предоставление лицензии, по крайней мере для того, чтобы возобновить торговлю в рамках ограничений, установленных администрацией президента Дональда Трампа. Чиновники из госдепартамента поддерживают контакт с посланниками Мадуро по соглашению с оппозицией, целью которого является проведение свободных президентских выборов. На данный момент прогресса по нему нет.