Япония, США и Южная Корея вместе докажут Пхеньяну, насколько он ”был неправ”

Японские, американские и южнокорейские чиновники обсудили Северную Корею, договорились дать решительный ответ в случае очередного ядерного испытания Пхеньяна, а также "работать вместе по Тайваню и Украине". По данным Japan Times, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и его японские и южнокорейские коллеги, Такео Акиба и Ким Сон Хан решили, что ”нельзя быть наивными и не реагировать на очередное возможное ядерное испытание со стороны Северной Кореи, которая уже запустила шесть ядерных ракет”.

”Если Северная Корея проведет седьмой запуск, мы отреагируем совершенно иначе, чем до этого”, - заявил Ким Сон Хан, заметив, что трехстороннее сотрудничество будет ”максимально эффективным” для того, чтобы Северная Корея осознала, насколько ”была неправа” с седьмым испытанием.

По некоторым данным, Пхеньян уже завершил подготовку к предполагаемому седьмому ядерному испытанию (первому с сентября 2017 года) и в скором времени проведет его. В Вашингтоне заявили, что советники по национальной безопасности ”осудили продолжающееся развитие программы баллистических ракет и оружия массового поражения со стороны КНДР”.

В Токио уверяют, что Япония, США и Южная Корея разделяют необходимость координации и сотрудничества для продвижения в рамках процесса денуклеаризации Северной Кореи.

В Сеуле напоминают, что переговоры с участием советников по национальной безопасности трех стран прошли впервые после того, как Юн Сок Ёль в этом году занял президентский пост. Сейчас обсуждается дата встречи между Юном и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Вчера Министерство иностранных дел Японии сообщило, что Такэхиро Фунакоси, директор департамента Азии и Океании встретится с коллегами из США и Южной Кореи, Сун Кимом и Ким Ганном в следующую среду в Токио, чтобы ”обменяться мнениями по поводу текущий ситуации вокруг Северной Кореи”.