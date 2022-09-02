В части школ Дагестана третьим уроком физкультуры станет футбол

2 сен. 23:29

Около 80 дагестанских школ поучаствуют в проекте "Футбол в школе", нацеленном на вовлечение детей и подростков в занятия футболом, - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

"Дагестан 1 сентября вошел в проект Российского футбольного союза "Футбол в школе". Проект нацелен на вовлечение детей и подростков в занятия футболом. В нем будут задействованы 80 школ и более 50 тысяч учащихся. Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Занятия будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. На первом этапе на муниципальном уровне будут организованы школьные футбольные лиги - регулярные соревнования между школами. Также в рамках проекта будут проходить футбольные уроки физкультуры, секции в школах, обучение и поддержка учителей, всероссийский фестиваль "Футбол в школе" и Школьная футбольная лига.