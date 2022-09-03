Грузия впервые представлена на книжной ярмарке в Афинах

3 сен. 4:24

Грузия в первый раз представила свой национальный стенд на международной книжной ярмарке в Афинах, которая началась сегодня и продлится до 18 сентября, сообщает пресс-служба Дома писателей.

Гости ярмарки могут ознакомиться с новейшими грузинскими изданиями и переводами грузинской литературы на иностранные языки, а также литературными каталогами и различными информационными брошюрами о Грузии.

В рамках мероприятия двое грузинских лауреатов Европейской литературной премии - Бека Адамашвили и Ива Пезуашвили - представят читателям свои книги как на ярмарке, так и в различных литературных пространствах Афин.

Помимо этого, с 5 по 9 сентября в рамках книжной ярмарки в посольстве Грузии в Греции запланирован семинар для переводчиков - по переводу с грузинского на греческий язык, передает Sputnik Грузия.