Минводы примут крупную Международную агропромышленную выставку

2 сен. 23:13

В середине сентября в выставочном центре "МинводыЭКСПО" на Ставрополье откроется Международная агропромышленная выставка "МинводыАГРО", которая соберет более 150 компаний-участниц, - сообщили в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.

"С 14 по 16 сентября на базе выставочного центра "МинводыЭКСПО" впервые в Ставропольском крае состоится Международная агропромышленная выставка "МинводыАГРО", организатором которой выступила компания MVK", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Мероприятие представит аграриям перспективы развития сельскохозяйственной сферы в условиях санкций и ухода с рынка многих зарубежных компаний и поможет сориентироваться в актуальном положении АПК региона.

На выставке будет представлен широкий ассортимент сельхозтехники, оборудования и материалов для растениеводства и животноводства, а также все необходимое для эффективной работы сельхозпредприятия.

"Наш регион – одна из ведущих сельскохозяйственных территорий страны. Основная часть ее производства - это зерно и мясомолочная продукция. И сегодня, в сложившихся непростых условиях, которые привели к разрыву многих логистических цепочек и поставок, как никогда актуальны такие мероприятия. Для наших производителей это возможность как заявить о себе, так и узнать о новых решениях и возможностях", - подчеркнул глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.