Минздрав ожидает роста заболеваемости коронавирусом в России

2 сен. 23:41

В ближайшее время в России прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом, необходимо усилить меры профилактики, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, подъем заболеваемости в начале учебного года стал уже традиционным в последние несколько лет.

Мурашко рекомендовал осматривать детей перед отправлением в школу, а также организовать в учебных заведениях «утренний фильтр» - осмотр учащихся на наличие симптомов гриппа или других болезней.

В пятницу в России выявили почти 51 тыс случаев коронавируса, это максимум с середины марта.