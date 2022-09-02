В Ставрополе скажут террору "нет" 

2 сен. 22:45

Митинг против терроризма пройдет в Ставрополе 3 сентября, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Акция "Мы за мир" приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Митинг начнется в 11:00 на площади возле Дворца культуры и спорта. В ведомстве напомнили, что на этом месте 12 лет назад был совершен теракт, унесший жизни восьми человек.

Участники акции возложат цветы и прикрепят бумажных голубей к специальному памятному баннеру.

Таким образом жители и гости Ставрополя отдадут дань памяти погибшим в различных террористических атаках в России.