Почему процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений продвигается вяло

Брюссельскую встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля на этой неделе эксперты назвали предзнаменованием для регионального мира и безопасности. На встрече обсуждались проблемы подписания мирного договора, деятельности созданной весной комиссии по делимитации границы, гуманитарные аспекты, связанные с пропавшими без вести, процессом разминирования освобожденных территорий Азербайджана. Все понимают, что мирное соглашение и разблокирование региональных транспортных коммуникаций принесет пользу не только Армении и Азербайджану, но и всему региону. Тем не менее процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений продвигается вяло.

Eurasia Review полагает, что так происходит потому, что Армения занимает неконструктивную позицию и уклоняется от выполнения своих обязательств. В действиях Еревана издание выделяет три основных направления:

1. Провокации, сопровождающиеся демонстрацией силы, в том числе военной, как на государственной границе, так и на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

2. Искажение четко изложенных в трехстороннем Заявлении пунктов, которые Армения обязалась реализовать. Такую позицию можно назвать попыткой саботировать дипломатию.

3. Продолжающийся процесс минирования.

В начале августа в результате провокации со стороны незаконных армянских вооруженных формирований против подразделений азербайджанской армии на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, погиб азербайджанский военнослужащий. В результате ответной операции "Возмездие" осуществленной подразделениями азербайджанской армии, были взяты под контроль высоты Гырхгыз, Сарыбаба и несколько других господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал операцию "Возмездие" карательной мерой, поскольку Армения своими провокациями не оставила Азербайджану иного выхода.

На данном этапе главная цель и требование Азербайджана состоит в том, чтобы вооруженные силы Армении раз и навсегда покинули Карабах, в соответствии с обязательством, взятым на себя Арменией в трехстороннем Заявлении.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян назвал требование Баку о замене Лачинского коридора другим маршрутом "неправомерным". На это Ильхам Алиев ответил: "Министерство обороны России на самом высоком уровне согласовало с нами данный маршрут и утвердило его. Если бы было иначе, то как мы могли построить дорогу на территории, находящейся под временным контролем России. Можно направить сейчас запрос в официальные органы России, есть все документы о том, как построена эта дорога, все согласования".

Вскоре дипломатические провокации продолжились. Так, политическая группировка "Сасна Црер" в социальных сетях обвинила Россию в причастности к взрыву на территории ереванского торгового центра "Сурмалу" 14 августа. В ответ Россия направила ноту протеста в МИД Армении, расценив это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. На первый взгляд, это не имеет никакого отношения к Азербайджану, но сложно назвать случайностью то, что это обвинение было высказано в то время, когда армяне покидали азербайджанский город Лачин, села Забух и Зус в связи открытием новой дороги, а Армен Григорян продолжал искажать пункты трехстороннего Заявления даже после ответа президента Азербайджана.

Все это происходит на фоне разжигания антироссийских настроений в Армении. "Независимость для нас - крепкие союзнические отношения, но союзники не всегда являются только вашими союзниками, но и союзниками тех, кто против вас", - заявил Никол Пашинян, намекнув при этом на "бездействие России".

Покидая азербайджанский Лачин, армяне сжигали дома, в которых проживали нелегально в годы оккупации, разрушали дома, объекты инфраструктуры, сжигали леса, преднамеренно уничтожали флору и фауну. Их пребывание фактически было военным преступлением, противоречащим Женевским конвенциям. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев напомнил о незаконном переселении армян с Ближнего Востока после оккупации Лачина.

Параллельно Армения продолжает политику минного террора. Так, в восточной части Лачинского района, в северо-западном направлении от высоты Сарыбаба был обнаружен участок, заминированный незаконными армянскими вооруженными формированиями. 15 августа, в течение одного дня, на заминированном участке была утилизирована 991 противопехотная мина типа PMN-E. Все мины, обнаруженные в этом районе, были произведены в Армении в 2021 году, уже после окончания 44-дневной войны. 22 августа двое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине в Лачинском районе.

Получается, что Азербайджан проявляет политическую волю, давая Армении время, а так использует его для провокаций. Стабильный мир возможен, когда разногласия решаются, а враждебность заменяется сотрудничеством. Это позитивно скажется на частном секторе, бизнес-сообществе и рядовых гражданах. Группы интересов, получающие выгоду от более тесных связей, начнут вкладывать средства в разрушение экономических и политических барьеров, что стимулирует процесс примирения. Потому Зангезурский коридор называют одним из фундаментальных элементов мира в будущем.

Между тем, Турция не представляет процесс нормализации турецко-армянских отношений отдельно от азербайджано-армянских. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорит, что фундаментальная стабильность на Южном Кавказе может быть обеспечена в результате договора, подписанного Баку и Ереваном: "Армения должна определиться, действительно ли она желает налаживания регионального сотрудничества".

На самом деле, добиться мира после вражды - задача не из легких. Для этого необходимы великодушие, политическая воля, целеустремленность, прагматичная политика и дальновидность лидеров. Сейчас это демонстрирует Азербайджан, предлагающий армянской общине Карабахского региона стать гражданами Азербайджана, подчеркивая, однако, что ни о каком статусе или особых привилегиях речи. В Азербайджане проживает немало этнических меньшинств, и мультикультурализм давно стал не только приоритетным направлением государственной политики, но вошел в жизнь азербайджанского общества.