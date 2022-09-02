Летний сезон в Красной Поляне продлится до ноября

2 сен. 22:29

В сочинской Красной Поляне продлевают летний сезон до ноября, - сообщили в пресс-службе курорта.

"Летний сезон в горах не ограничивается календарным периодом: у гостей есть еще минимум два теплых, бархатных месяца на то, чтобы успеть отдохнуть и попробовать летние развлечения", - рассказала директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филиппенкова, передает РИА Новости.

В сентябре-октябре останутся доступными экотропы, будут работать все аттракционы на открытом воздухе, проходить высокогорные вечеринки на закате, а осень особо привлекательна для туристов тем, что отдых становятся дешевле почти на 30%.

Кроме того, в этом году на курорте запланированы фестивали "Еда как искусство", Rosa Wild Trail, New Star Weekend, а также фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон".