Ставрополье прирастет новыми "точками роста"

2 сен. 22:14

Уже в сентябре текущего года в школах Ставропольского края заработают несколько десятков новых образовательных центров "Точка роста", - сообщил министр образования региона Евгений Козюра.

"В этом году в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в крае откроются еще 54 центра "Точек роста" в 27 муниципалитетах. Это позволит увеличить охват детей, занимающихся в них, до 62 тысяч", - рассказал министр, передает "Интерфакс".

Общее число образовательных центров в крае вырастет до 220. Всего же до 2024 года планируется открыть 360 центров "Точка роста", которые будут работать по цифровой и гуманитарной, а также естественно-научной направленностям.

"Важно, чтобы каждый ребенок, проживающий в городе или сельской территории, смог получить качественное образование и развить свои таланты", - добавил министр.