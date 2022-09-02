Вольники СКФО и стран зарубежья посоревнуются во Владикавказе

2 сен. 21:49

Спортсмены из регионов Северного Кавказа, а также Абхазии, Южной Осетии и Крыма примут участие в турнире по вольной борьбе 5 сентября, - сообщили сегодня в Минспорта республики.

"В турнире примут участие 10 команд из Москвы, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чечни, Крыма, Абхазии и Южной Осетии. Северную Осетию на соревнованиях представит две команды", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Всероссийский турнир "Надежды России" среди юношей до 16 лет посвящен 60-летию двукратного Олимпийского чемпиона Арсена Фадзаева, он пройдет во дворце спорта "Манеж" во Владикавказе.