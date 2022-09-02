Турпоток на Архыз в этом году вырос на 16%

2 сен. 21:36

Свыше 70 тыс туристов посетили курорт Архыз за лето, это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Telegram-канале по итогам встречи с гендиректором "Кавказ.РФ" Хасаном Тимижевым.

Летом минувшего года на курорте отдохнули более 62 тыс туристов.

По его словам, ушедшее лето также стало "временем активного строительства". "Идут монтажные работы на новой канатной дороге "Орбита" "гондольного" типа SL1 протяженностью 2,27 км и пропускной способностью 1,2 тыс чел/час, она будет отвозить туристов на высоту 3 014 м, прямо на хребет Абишира-Ахуба, к самой высокой смотровой курорта", - пояснил глава КЧР.

Темрезов добавил, что на курорте строится парковка на 419 мест, создается инженерной инфраструктуры, возводится гараж ратраков.