Ученые займутся объектами культурного наследия Дагестана

2 сен. 21:32

В Дагестане займутся научными исследованиями наиболее ценных исторических объектов культурного наследия, - сообщил глава региона Сергей Меликов.

"Объекты культурного наследия, такие, как Ахтынская крепость, древний минарет джума-мечети в селении Хрюг и многие другие, должны в первую очередь стать основой для научной работы", - подчеркнул Меликов, добавив: нельзя допустить, чтобы туристические тропы уничтожили их историческую ценность, передает "Интерфакс".

Руководитель Агентства по охране культурного наследия Дагестана Махач Мусаев предложил привлечь для сохранения объектов культурного наследия инвестора, готового содействовать проведению реставрационных работ по проекту и приспособлению памятника к современному использованию под контролем соответствующих органов.

Напомним, на территории Дагестана в едином государственном реестре объектов культурного наследия значится 6 тыс 354 памятника, из них около 2 тыс - федерального значения, а республика входит в пятерку субъектов РФ по их количеству.