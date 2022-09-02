Мининформации Казахстана возглавил Дархан Кыдырали

2 сен. 20:50

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева министром информации и общественного развития страны назначен Дархан Кыдырали, тем же указом прежний министр информации Аскар Умаров освобожден от должности.

Распоряжением главы государства Аскар Умаров назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте Казахстана, он сменил на этом посту Ержана Бабакумарова, освобожденного от должности, - передает Sputnik Казахстан.

Дархан Кыдырали с 2014 года был президентом Международной Тюркской академии. Аскар Умаров возглавлял Мининформации с 11 января 2022 года, до этого был вице-министром информации.