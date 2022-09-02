СМИ: стали известны детали соглашения о лимите цен на российскую нефть

2 сен. 20:32

Страны, планирующие установить лимит цен на нефть из России, намерены ввести отдельный лимит на сырую нефть и на стоимость нефтепродуктов из нее, пишет агентство Блумберг со ссылкой на американских чиновников.

"По словам чиновников, коалиция планирует установить конкретную цену на российскую сырую нефть и еще два вида ограничений на нефтепродукты", - пишет агентство, передает РИА Новости.

Главы Минфинов G7 сегодня подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Еще в начале июля было предложено установить лимит в половину ее текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждались цифры в $40-60.

Напомним, накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на нее.