Ильхам Алиев: Пашинян в Брюсселе подтвердил согласие на пять принципов мирного договора, предложенных Азербайджаном

2 сен. 20:15

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошедшей два дня назад в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым вновь подтвердил, что Ереван принимает пять базовых принципов мирного договора, предложенных Баку. Об этом сообщил сам глава азербайджанского государства.

Он напомнил, что в число этих принципов входят признание территориальной целостности двух стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, отказ от применения силы или угрозы силы, границ и открытие транспортных коммуникаций.

"Это пять основных принципов, предложенных Азербайджаном Армении, и премьер-министр Армении принял их. Это было вновь подтверждено на нашей встрече в Брюсселе два дня назад", - сказал Ильхам Алиев.

Президент уточнил, что главы МИД Азербайджана и Армении начнут практические переговоры по тексту мирного соглашения на основе этих пяти принципов.