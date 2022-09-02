Жители Еревана вышли на новый митинг против Пашиняна

2 сен. 20:16

В Ереване стартовал очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В последний раз противники Пашиняна, объединившиеся в "Движение сопротивления", проводили подобную акцию 29 июля. В конце августа митинг у здания правительства провел оппозиционный политик, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян, инициировавший "Движение независимости", которое нацелено на то, чтобы в сентябре Пашинян уже ушел со своего поста, - передает РИА Новости.