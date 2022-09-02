Сбербанк продал дочернюю компанию в Швейцарии

2 сен. 19:59

Сбербанк закрыл сделку по продаже Sberbank (Switzerland) AG, такое сообщение распространила его пресс-служба.

В нем говорится, что мажоритарный пакет получила инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA (Швейцария), миноритарием же будет партнер и основатель международной инвестиционной компании "Монте Валле. Партнеры" Стивен Линч, он же - организатор сделки.

Соответствующие регуляторы и органы дали разрешение на сделку, отмечает Сбербанк.

Sberbank (Switzerland) будет работать под новым наименованием - TradeXBank AG. Компания продолжит оказывать услуги в секторе торгового финансирования.