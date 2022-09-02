Источник: в Госдуме пока не будут вводить коронавирусные ограничения

2 сен. 19:48

В Госдуме РФ пока не планируют вводить ограничения из-за роста случаев заболеваний коронавирусом, - сообщил источник в аппарате ГД.

"Распространение масочного режима на депутатов, их помощников и посетителей Госдумы в настоящий момент не обсуждается. Все решения по соответствующим антиковидным мерам могут быть приняты только Советом Госдумы в случае постановки вопроса", - цитирует собеседника РИА Новости.

Ограничения ввели лишь в отношении сотрудников аппарата в связи с ростом среди них заболеваемости коронавирусом и "с необходимостью обеспечения работоспособности аппарата ГД в период подготовки к началу работы осенней сессии", - отметил источник.