"Газпром" полностью остановил "Северный поток"

2 сен. 19:36

Перекачка газа по газопроводу "Северный поток" полностью остановлена, об этом сообщает пресс-служба "Газпром".

Такое решение было принято по итогам технического обслуживания газоперекачивающего агрегата №24 на компрессорной станции "Портовая".

В компании пояснили, что во время регламентных работ вместе с представителями Siemens была обнаружена утечка масла, причем оно оказалось сразу во многих местах.

"Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens", - уточнили в "Газпроме".

Ростехнадзор выдал предупреждение о том, что эти неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную работу газотурбинного двигателя, и его необходимо остановить.

Подобные проблемы ранее были обнаружены на ГПА с двигателями №075, №076, №120, которые прошли заводской капремонт и сейчас находятся в вынужденном простое. Из информации Siemens следует, что полное устранение утечки возможно только на специализированном предприятии.

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - заключил в "Газпроме".