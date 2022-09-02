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Украина получит новый транш помощи ЕС

Украина получит новый транш помощи ЕС

Евросоюз (ЕС) представит на следующей неделе очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €5 млрд, - сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Деньги будут предназначены для покрытия "неотложных расходов", включая выплату зарплат и пособий украинским гражданам – этот вопрос представители ЕС согласовали на встрече, прошедшей сегодня в онлайн-формате, также они договорились продолжить разработку механизма предоставления Украине оставшихся €3 млрд макроэкономической помощи, - передает ТАСС.

Германия по-прежнему настаивает на том, чтобы часть экстренного пакета помощи Украине была предоставлена в виде безвозвратных грантов, а не кредитов, однако другие страны ЕС считают, что требования Берлина задерживают выделение помощи Киеву.

Напомним, Еврокомиссия объявила в конце июня о решении выделить Украине до конца года €9 млрд помощи, однако до настоящего момента смогла перевести Киеву только €1 млрд из этих средств. 

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