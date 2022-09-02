Первый канал возвращает развлекательные передачи, пока по выходным

2 сен. 19:17

Российский Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательные передачи, рассказал его генеральный директор Константин Эрнст на полях четвертого федерального просветительского марафона общества "Знание".

Он напомнил, что его телеканал первым изменил формат после начала СВО 24 февраля и на протяжении более чем полугода в первую очередь информировал аудиторию и анализировал события.

"Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты", - пояснил гендиректор.

В частности, добавил Эрнст, на экраны выйдет восьмисерийный проект об истории движения декабристов, ожидаются новые сезоны сериала "Триггер" и "Мажор", и в целом планируется выход множества новых сериальных проектов.