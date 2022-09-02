Как Азербайджан стал стержнем Организации тюркских государств

Меньше года назад созданный в 2009 году в Нахчывне Тюркский совет был преобразован в полноправную международную Организацию тюркских государств. Организация, в которую изначально вошли Азербайджан, Турция, Казахстан и Киргизия, приняла Узбекистан в качестве страны-участницы, а также Венгрию и Туркменистан в качестве наблюдателей. Первоначальными целями организации были поддержание мира в регионе, продвижение общих позиций по вопросам внешней политики, создание благоприятной среды для торговли и инвестиций, а также многие другие подобные идеи, направленные на укрепление взаимного сотрудничества, пишет Modern Diplomacy.

Теперь же ее деятельность выходит за рамки первоначальных целей и включает сотрудничество в области энергетики, средств массовой информации и информации, туризма, транспорта, образования, сельского хозяйства и даже космоса. Организация тюркских государств также объединяет разные форматы взаимодействия, такие как Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТЮРКПА), Международная тюркская академия, Международный фонд тюркской культуры и наследия и Тюркская торгово-промышленная палата.

Хотя Азербайджан занимает меньшую территорию, чем другие государства-члены организации, ему удалось превратиться в связующее звено, стержень, который объединяет и эффективно удерживает как членов, так и наблюдателей. Существует множество объяснений решающей роли Азербайджана в Организации тюркских государств, среди которых можно выделить исторические, географические и репутационные.

Исторические причины

Главное, что объединяет страны, входящие в Организацию тюркских государств, - их общее тюркское происхождение. Уникальность Азербайджана в этом отношении состоит в том, что он имеет не только давние братские узы, но и современные связи со всеми участниками организации. Азербайджан разделил большую часть своей современной истории со центральноазиатскими республиками. Вместе с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Туркменистаном Азербайджан был частью Советского Союза до 1991 года. Из общей истории и интересов проистекают и основания для сотрудничества. Кроме того, Азербайджан поддерживает близкие отношения с Турцией. Связи между двумя странами, которые часто называют образцовыми, достигли рекордного уровня с подписанием Шушинской декларации о союзнических отношениях в прошлом году.

Способность Азербайджана поддерживать взаимовыгодные отношения со всеми странами-членами и наблюдателями Организации тюркских государств как в двустороннем, так и в многостороннем формате стала ключевой особенностью работы организации. Азербайджан доказал, что его готовность оказать необходимую дипломатическую помощь в качестве посредника также может быть преимуществом в налаживании связей с внешними игроками, когда это необходимо, сыграв решающую роль в процессе примирения между Турцией и Израилем.

Географические причины

Расположение Азербайджана на стыке между Европой и Азией стало ценным преимуществом с точки зрения транспортного сообщения для членов и наблюдателей организации. Географическое положение позволяет Азербайджану участвовать во всех крупных транспортных проектах, проходящих через Южный Кавказ. Один из таких проектов - это Транскаспийский газопровод, предусматривающий транспортировку природного газа из Туркменистана и Казахстана по подводному трубопроводу в Азербайджан для дальнейшей отправки в Европейский союз. Проект обладает огромным потенциалом как для стран Центральной Азии (в поиске альтернативных маршрутов экспорта энергоресурсов), так и для Евросоюза (в вопросах энергетической безопасности). В случае реализации он может стать продолжением Южного газового коридора на востоке.

Еще один значимый проект - Транскаспийский международный транспортный маршрут или "Средний коридор". Местоположение Азербайджана снова оказывается решающим, а также служит мобилизации необходимых средств для реализации проекта. Проект призван значительно сократить время в пути и затраты на транспортировку товаров из Китая в Европу. О важности "Среднего коридора" говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе недавней встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что еще раз свидетельствует о значении, которое придает ему руководство Азербайджана.

Еще одним проектом стал план по восстановлению Зангезурского коридора - наземного маршрута, соединяющего Нахчыван с остальным Азербайджаном через Армению. Этот план также был изложен в трехстороннем Заявлении от 9-10 ноября 2020 года, подписанном лидерами Армении, Азербайджана и России, которое фактически положило конец 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Проект Зангезурского коридора имеет особое значение для будущего Организации тюркских государств в целом. Этот коридор часто рассматривается политическими лидерами как исторический проект, который географически свяжет тюркоязычные государства.

Репутационные причины

С момента обретения независимости более 30 лет назад, стране удалось заслужить уважение на международной арене - Азербайджан зарекомендовал себя как активный участник различных международных площадок, уделяя внимание развитию позитивных отношений на двустороннем уровне с государствами, расположенными во всех регионах земного шара. Как следствие, Азербайджан успешно установил высокий уровень доверия с различными международными игроками, некоторые из которых конфликтуют между собой.

В последние три года Азербайджан стал незаменимым игроком в качестве председателя Движения неприсоединения, причем срок председательства Азербайджана был продлен на дополнительный год. Баку выдвинул много важных инициатив и провел многочисленные мероприятия, такие как создание Парламентской сети Движения неприсоединения, Молодежного саммита Движения неприсоединения, выделение стипендий для граждан стран-членов Движения неприсоединения и так далее.

Победа Азербайджана в 44-дневной войне и освобождение территорий, на протяжении десятилетий остававшихся под армянской оккупацией, привели укреплению репутации Азербайджана. Его статус победителя и ключевого международного игрока повысил уровень ожиданий в Организации тюркских государств. Несмотря на тяжелое бремя (восстановление Карабаха, который был превращен в руины за время 30-летней оккупации, и миллион вынужденных переселенцев), Азербайджан выступил в качестве важного международного партнера во многих организациях. Азербайджан обладает всеми возможностями для продвижения интересов Организации тюркских государств на региональном и глобальном уровнях, а также способствует превращению организации в еще более сплоченное сообщество, которое движется навстречу лучшему будущему.