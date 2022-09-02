Принять туристов с кешбэком готовы около 300 крымских отелей

2 сен. 18:46

В программе туристического кешбэка принимают участие уже 292 крымских отеля и санатория, - сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

На первых порах от Крыма принимали участие 85 объектов размещения. Далее — более 140. А на прошлом этапе уже 207 крымских отелей и санаториев разместили свои предложения на сайте мирпутешествий.рф, - сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

"Туристический кешбэк - одна из самых понятных, прозрачных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиванию оборотов в Крыму", - рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, добавив: акция особенно актуальна именно осенью-зимой, в период оздоровления и лечения, а также в бархатный сезон.

В первые дни туристического кешбэка Крым вошел в топ-10 направлений по числу бронирований путевок, - сообщили и в Ростуризме.