Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении (ФОТО)

2 сен. 18:35

Подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Обстрел велся сегодня примерно в 15.00 с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, на госгранице, по позициям армии АР в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района, а также по двум военным грузовикам, подвозивших обеспечение к этим позициям.

В результате оказались повреждены лобовые стекла и кабины автомобилей. Потерь среди азербайджанских военнослужащих нет.