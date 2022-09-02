СМИ: в мечети афганской Гузары смертник подорвал взрывное устройство

2 сен. 18:34

Сегодня в мечети населенного пункта Гузара в западной афганской провинции Герат произошел мощный взрыв. Взрывное устройство привел в действие смертник, - сообщил телеканал Al Jazeera.

Известно, что в результате взрыва погибли 47 человек, не менее 80 человек пострадали. Среди жертв числится имам-хатиб мечети Мухаиб Уррахман Ансари. Как информировал телеканал, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство", - передает ТАСС.

За последние месяцы в ряде провинций Афганистана произошла серия взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как сторонники захватившего власть в стране запрещенного в России движения "Талибан", так и мирные жители.